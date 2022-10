Qué exige Conmebol para habilitar el estadio de Patronato

Sin embargo, por estas horas, en medio de la euforia de los hinchas por haber logrado un sueño histórico, muchos se preguntan si Patronato podrá contar con el Estadio Presbítero Bartolomé Grella o si deberá solicitar otra sede. Un dato a tener en cuenta es su capacidad, que oficialmente es de 22.000 espectadores, aunque con los pulmones por hinchada visitante se podría reducir a 14.000 personas, según consta en el sitio de Copa Argentina.

De ser así, de acuerdo al último Manual de Clubes de Conmebol, Patronato podría disputar allí al menos la Frase de Grupos, debido a que la capacidad mínima exigida es de 10.000 espectadores. No obstante, hay una serie de requisitos más en cuanto a la infraestructura que resulta indispensable cumplir para ser habilitados, ya que también deben garantizarse al menos 2.000 entradas para visitante; a lo que se suma también un requisito excluyente: tener fútbol femenino.

Según consta en el Manual de Estadios publicado por la Conmebol para la temporada 2022 de la Copa Libertadores -recientemente ganada por el Flamengo de Brasil-, existen una serie de requisitos que deben cumplimentar los clubes para que sus estadios sean habilitados. Dichos requerimientos están explícitos en el Capítulo 4: "Infraestructura de los estadios".

"Los requerimientos de infraestructura solicitados buscan que los clubes dispongan de un estadio para los partidos de la competición que ofrezcan a los jugadores, los árbitros, los espectadores y medios de comunicación, estadios bien equipados, seguros y confortables. Las mejoras constantes en la infraestructura ayudan a incrementar el valor del torneo y a mejorar la calidad de cada partido", expresa el documento.

Ubicación : Deberán estar ubicados en un eje no superior a 150 kilómetros del aeropuerto internacional o comercial más cercano.

: Deberán estar ubicados en un eje no superior a 150 kilómetros del aeropuerto internacional o comercial más cercano. Aforo mínimo : 7.500 espectadores (preliminar); 10.000 espectadores (frase de grupos); 20.000 espectadores (octavos y cuartos de final); 30.000 espectadores (semifinal).

: 7.500 espectadores (preliminar); 10.000 espectadores (frase de grupos); 20.000 espectadores (octavos y cuartos de final); 30.000 espectadores (semifinal). Estadio : El estadio propuesto debe reunir las condiciones mínimas de infraestructura y seguridad descritas en este capítulo.

Energía y Servicios : El club local debe proveer el suministro de Energía, energía de Back Up, Iluminación, Agua y todos los recursos adicionales que se hagan necesarios para la realización del partido, libre de todo cargo. El club local debe garantizar el suministro continuo de energía para viabilizar la operación y transmisión del partido y todas las actividades relacionadas a la operación de este, según los requerimientos especificados en este documento. Sistema Electrógeno interconectado (Generador Eléctrico) preferentemente insonorizado para garantizar el suministro de electricidad, principalmente el campo de juego de forma ininterrumpida, constante y continua en el caso de falla en la red principal.

Reflectores : Nivel de iluminación vertical mínima para la temporada 2022 Ev = 1200 lux

: Nivel de iluminación vertical mínima para la temporada 2022 Ev = 1200 lux Señalización y orientación : Todas las señales públicas de orientación colocadas en el interior y el exterior del estadio deben presentarse en un lenguaje pictográfico internacionalmente comprensible.

Sistema de control de accesos : Se deberá disponer de sistemas de control de acceso, externos e internos, preferencialmente electrónicos.

Sala de seguridad y Circuitos cerrados de televisión : Espacio con visibilidad hacia las tribunas y campo de juego desde donde se monitoreará el partido y donde estará ubicado en control de mando del CCTV.

Public Address (PA) System : Todos los estadios deben estar equipados con un sistema de PA (Public Address System) que no sea afectado aún en el caso de falla del principal sistema de energía.

Tableros electrónicos, Pantallas gigantes y Canales de TV internos : Si los tuvieran, los clubes deben asegurar que marcadores o tableros electrónicos, pantallas gigantes y Canales de TV internos estén disponibles con capacidad de transmitir correctamente al público presente las informaciones necesarias sobre el desarrollo del partido, así como contenido comercial e institucional de la Conmebol.

Espacio Sala para Patrocinadores : Sala de espera para aproximadamente 50 personas para la activación de niños escoltas. Con una ubicación próxima a la salida de los jugadores al campo de juego.

: Sala de espera para aproximadamente 50 personas para la activación de niños escoltas. Con una ubicación próxima a la salida de los jugadores al campo de juego. Campo de juego: Las dimensiones del campo de juego deben ser preferencialmente de 105m x 68m (mínimo de 100m x 64m y máximo de 110m x 75m). Césped en excelentes condiciones con superficie homogénea y nivelada. Sistema de drenaje adecuado al clima local para garantizar la realización de los partidos bajo adversidades climáticas. Sistema de irrigación, preferencialmente automático, que permita la distribución homogénea de la lámina de agua por la superficie. El terreno de juego debe ser de césped natural o de césped artificial (conforme a las normas de calidad de la FIFA).

El requisito excluyente que Conmebol le pide a Patronato

El club de Paraná deberá cumplir con los requisitos de Conmebol o, de lo contrario, podría estar impedido de disputar el certamen internacional.

Uno de los requerimientos excluyentes es que los equipos de la Copa Libertadores cuenten con un plantel de fútbol femenino profesional y otro en categorías formativas, dos cuestiones que Patronato no tiene en la actualidad. Según se informó, Patronato deberá contar con al menos 30 futbolistas en el equipo principal y una división menor con 35 jugadoras.

Qué dijo Oscar Lenzi

Al respecto, el presidente del "Rojinegro", Oscar Lenzi, dijo desconocer este requisito de contar con un plantel de fútbol femenino y afirmó: "Que no se preocupe la Conmebol que ya me pongo a formarlo; se hablaba que iba a ser una condición para los próximos torneos tener fútbol femenino, esa comunicación a nosotros no nos llegó".

"Hasta ahora no tenemos esa noticia pero le aseguro que vamos a tener varias postulantes para jugar", agregó el dirigente en diálogo con TyC Sports. "Creo que esta causa deportiva de Patronato ya es una bandera de Entre Ríos y seguramente los refuerzos económicos irán llegando y nos dará un impulso para meternos en todo en todo lo que haga falta".

Según publicó Doble Amarilla, la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-es la encargada de demostrar a Conmebol el cumplimiento de esta reglamentación. Patronato también podrá disputar el certamen de la Libertadores 2023 si firma una carta compromiso para impulsar el crecimiento de la disciplina durante la próxima temporada.