Alarma: se lesionó una figura del equipo argentino

"Me quería matar porque me doblé el tobillo feo y no podía seguir mucho más. Prefería que entre otro chico que esté mejor que yo. Es un esguince, quedan varios días para recuperar y va a estar todo bien", confirmó el Papu.

Lo cierto es que un encuentro que parecía controlado por la Albiceleste finalmente se complicó como consecuencia del descuento casi de casualidad de Australia en el segundo tiempo, algo que Gómez admitió también en su entrevista: "Cuando no terminás de cerrar el partido, un gol de la nada te puede complicar. Todos sabemos que el 2-0 es un resultado complicado. Podríamos haber hecho varios goles después, pero lo importante es que se ganó, se terminó sufriendo pero somos Argentina: siempre hay que sufrir".

Al margen de su lesión, el Papu se mostró muy contento por la victoria y reflexionó sobre el buen momento que atraviesa el grupo después del cimbronazo de la derrota en el debut ante Arabia Saudita: "Estamos cumpliendo los objetivos que nos vamos poniendo. Al equipo lo veo firme y el que le toca entrar, cumple. El que entra desde el banco tal vez hasta ayuda más que el que jugó de titular. El grupo está muy fuerte. El primer partido tal vez nos haya venido bien porque fue una campanada de alerta, nos despertó a tiempo y mejoramos las cosas que se hicieron mal".