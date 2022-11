Qatar 2022: qué pasa si Argentina no logra vencer a Polonia

La inesperada derrota por 2 a 1 de la Selección Argentina de Fútbol ante Arabia Saudita en el arranque de Qatar 2022 nos obligó a hacer algo que no pensábamos a priori: sacar la calculadora . Y es que, en la previa, todo hacía indicar que sería un grupo sencillo para nuestro combinado, que podría sortear sin sobresaltos la primera fase para encarar decididamente el camino al título a partir de octavos de final.

La victoria ante México en la segunda fecha dio aire, pero no el suficiente aún como para sellar el pase a la siguiente ronda. Por tal motivo, precisará si o si salir a ganar este miércoles a las 16 ante Polonia, en la última fecha de la ronda de grupos de la Copa del Mundo. Pero, ¿qué pasa si no logramos imponernos a los europeos? A continuación, un análisis de los posibles escenarios si las cosas no salen como Lionel Messi y compañía planifican mañana.