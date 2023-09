Premios The Best de la FIFA: por qué el Dibu Martínez y Lionel Scaloni no están nominados

Este jueves fueron anunciados los nominados a los premios The Best de la FIFA. Julián Alvarez y Lionel Messi figuran en la categoría de mejor jugador , junto a Erling Haaland, Bernardo Silva y Kylian Mbappé, entre otros.

Los hinchas festejan cada vez que cualquier argentino es nominado a algún premio, pero en estos The Best de la FIFA no todo fue felicidad, ya que muchos notaron que Emiliano Dibu Martínez y Lionel Scaloni no figuraban en los listados.