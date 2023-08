Polémica en España: Jenni Hermoso negó que el beso fuese consentido y las jugadoras renuncian

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLa_SER%2Fstatus%2F1695020358225817838&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA | Luis Rubiales: "¿Es tan grave para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Les voy a decir algo: ¡NO VOY A DIMITIR!"https://t.co/qDQobYQuzB pic.twitter.com/4XZM4Yd8pY — Cadena SER (@La_SER) August 25, 2023

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, dice Jenni Hermoso.