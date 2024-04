Pesar en el rugby entrerriano por la muerte de Osvaldo "Lalo" Tanger

Copa Libertadores Un ex Patronato le dio la victoria a Central en el debut

“Yo iba a la escuela Primaria con Lucio Uranga, con quien jugaba al policía y ladrón con otros chicos. Atropellaba con todo y rompía la comisaría. Además, destrozaba los guardapolvos y mi vieja me quería matar. Entonces Lucio me dijo ‘vos sos un hombre para el rugby’, y ahí empezó mi historia. Debuté en Primera con 16 años y no paré más”, mencionó Lalo Tanger en una entrevista con Uno.

Con el paso del tiempo Lalo se transformó en un ferviente colaborador de Estudiantes, donde estuvo muchos años en la mesa de control de los partidos todos los sábados, mirando los encuentros de su querido club.

Su partida caló hondo tanto en el seno del rugby del CAE, como en toda la institución Albinegra. A tal punto que fue despedido en redes sociales por el presidente del club, Emilio Fouces.

"Es difícil decir hasta siempre a alguien que tanto afecto te ha generado a lo largo de prácticamente toda una vida… Es difícil describir con palabras todo lo que ha transmitido a tantas generaciones…. Es inmenso el mensaje de compromiso y amor que, sin muchas palabras, te puede transmitir alguien que te entrenó a vos y cuarenta años después seguía al lado de la cancha al lado de tus propios hijos… es difícil entenderlo para el que no tiene la suerte de conocer a gente así…”, resumió Fouces.

“Tuve la suerte de haberlo disfrutado viéndolo como manager acompañar también a mis hijos… pero fundamentalmente siempre me honró con su amistad y afecto… Hasta siempre Lalo querido…Tu querido Club Atlético Estudiantes te despide con el reconocimiento y honores que te mereces…”, concluyó en su publicación el titular del CAE.

Además, desde la Unión Entrerriana de Rugby expresaron sus condolencias por su fallecimiento: "Desde la Unión Entrerriana de Rugby lamentamos profundamente el fallecimiento de Lalo Tanger, histórico jugador del Club Atlético Estudiantes y los seleccionados entrerrianos. También fue entrenador y manager en diferentes oportunidades. Acompañamos a su familia y allegados en este difícil momento".

Fuente: Análisis Digital