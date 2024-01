Patronato ya tiene fixture y el interzonal será contra Colón

LAS ZONAS.jpg

Interzonales

San Martín de Tucumán-Chaco For Ever; Patronato de Paraná-Colón; Chacarita Juniors-Defensores de Belgrano; San Miguel-Deportivo Morón; Agropecuario de Carlos Casares-Def. Unidos; All Boys-Atlanta; Ferro Carril Oeste-Nueva Chicago.

Racing de Córdoba-Estudiantes de Río Cuarto; San Martín de San Juan-Atlético de Rafaela; Gimnasia de Jujuy-Gimnasia y Tiro de Salta; Alvarado de Mar del Plata-Aldosivi de Mar del Plata; Güemes de Santiago del Estero-Mitre de Santiago del Estero

Deportivo Maipú de Mendoza-Gimnasia de Mendoza; Brown de Puerto Madryn-Deportivo Madryn; Quilmes-Temperley; Arsenal-San Telmo; Tristán Suárez-Almirante Brown; Estudiantes-Almagro y Talleres de Remedios de Escalada-Brown de Adrogué.