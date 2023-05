Patronato y Olimpia juegan este jueves el partido suspendido

Suspendido por lluvia Patronato vs Olimpia: cuándo y dónde se jugará

La determinación del traslado tuvo el aval de la Conmebol, que consideró oportuno llevar el cotejo a la vecina capital, dadas las circunstancias climáticas en Paraná, que prometen continuar este jueves con pronóstico desfavorable . No será el primer encuentro que el Negro juegue en la cancha del Sabalero, dado que la primera fecha como local tuvo que disputarla ante Atlético Nacional ( derrota 1-2 ) en ese terreno, porque la entidad madre del fútbol sudamericano no había habilitado el Presbítero Bartolomé Grella.

El equipo paranaense buscará consolidar hoy la buena imagen dejada en el último partido por el certamen continental, cuando le ganó 4 a 1 a Melgar de Perú. No obstante, no llega con un buen presente en la Primera Nacional, donde cayó el último fin de semana ante San Telmo por 3 a 1 y por ahora no se mete en el Reducido para lograr su objetivo principal: el retorno a la Primera División.

El árbitro del partido de este jueves será el venezolano Jesús Valenzuela. El Grupo H es encabezado por Nacional de Medellín, Colombia, con 7 puntos, luego siguen Olimpia con 5; Patronato con 3 y Melgar con una unidad.