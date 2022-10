Patronato vs Talleres: llega un partido histórico en Mendoza

En cuanto al marco, se espera una gran concurrencia al estadio mendocino, ya que en solo dos horas los cordobeses agotaron las 25.000 localidades que se pusieron a la venta para los socios, mientras que los hinchas del 'Patrón' hicieron lo propio con las 5.000 entradas que disponen, y se espera que se habilite un remanente para que más fanáticos puedan ingresar a ver el partido.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza dispuso 1.000 policías en el marco del operativo, que contará con efectivos tanto dentro como los alrededores del estadio y en los ingresos a la provincia.

En este marco, las autoridades señalaron que los simpatizantes de Talleres ocuparán la platea techada, platea descubierta y la popular sector norte, en tanto los de Patronato se ubicarán en la popular sur.

Cómo llega Patronato a la final de la Copa Argentina

El equipo dirigido por Facundo Sava y recientemente descendido de la Liga Profesional a la Primera Nacional, eliminó a Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata y los dos colosos del fútbol argentino, River Plate y Boca en semifinales en una serie de penales luego de haber igualado 1-1 el cabo de los 90 minutos el miércoles último.

Cómo llega Talleres a la final de la Copa Argentina

Por su parte, para llegar al partido definitorio la 'T' eliminó en Rosario a Banfield (1-0) en semifinales, mientras que en las instancias anteriores había dejado en el camino a Güemes de Santiago del Estero, Chaco For Ever, Newell's Old Boys e Independiente.

El futuro para ambos

Tanto cordobeses como entrerrianos buscarán en Mendoza su primer título a nivel nacional, además de la chance de ser parte de la Copa Libertadores 2023.

En el caso de Talleres, afrontará su segunda final consecutiva en la Copa Argentina, ya que el año pasado la perdió con Boca en la final jugada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Por eso, los dirigidos por Gandolfi apuestan a capitalizar el aprendizaje de aquel juego y poder volcarlo de manera positiva este domingo, mientras que los de Paraná buscarán cerrar un año complicado con una gran alegría para su gente.

Para el armado del equipo, habrá que aguardar hasta último momento en el caso de los 'albiazules', ya que Gandolfi deberá decidir si le da continuidad a varios de los futbolistas que ingresaron de arranque ante el "Taladro" o apuesta a la rotación que habitualmente practica de partido a partido.

Incluso en el juego del miércoles realizó un par de modificaciones durante la primera mitad del juego, disconforme con el rendimiento en general del equipo y de algunos futbolistas en particular.

Parece más claro el panorama en Patronato, porque sin lesionados a la vista (solamente el defensor Juan Cruz Guasone ostenta una pequeña molestia pero jugará), el técnico Sava elegirá a los mismos protagonistas que eliminaron a Boca en San Juan.

Probables formaciones

Talleres de Córdoba: Alan Aguerre; Julio Buffarini o Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Christian Oliva o Alan Franco; Rodrigo Garro, Diego Valoyes y Francisco Pizzini o Gonzalo Álvez; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Carlos Quintana, Juan Cruz Guasone y Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Axel Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Hora de inicio: 20.30.

TV: TyC Sports.