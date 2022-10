Patronato vs Talleres Copa Argentina: día y hora de la final

La final, que comenzará a las 20.30 y será televisada en vivo para todo el país por el canal TyC Sports, tendrá un choque será inédito, ya que Patronato jugará por primera vez en su historia esta instancia luego de eliminar al campeón defensor y de la Liga Profesional. Bonus track para ambos contendientes: el triunfador jugará la próxima Copa Libertadores.

La sede elegida por la organización es otra vez el estadio mundialista de Mendoza, que será testigo de la cuarta final en la historia. Anteriormente, River Plate se consagró por duplicado (2017 ante Atlético Tucumán y 2019 ante Central Córdoba de Santiago del Estero) y Rosario Central, en 2018, alzó el trofeo tras derrotar por penales a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cómo llegó Patronato a la final de la Copa Argentina

32 avos. de final: 2-0 vs. Deportivo Morón

16 avos. de final: 1-1 (3-2) vs. Colón de Santa Fe

Octavos de final: 2-1 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Cuartos de final: 2-2 (4-3) vs. River Plate

Semifinal: 1-1 (3-2) vs. Boca Juniors

Cómo llegó Talleres de Córdoba a la final.

32 avos. de final: 4-0 vs. Güemes de Santiago del Estero

16 avos. de final: 0-0 (4-3) vs. Chaco For Ever

Octavos de final: 2-1 vs. Newell’s Old Boys

Cuartos de final: 0-0 (4-2) vs. Independiente

Semifinal: 1-0 vs. Banfield