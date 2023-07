El Negro arriba a este encuentro luego de la derrota 0-2 como local ante Botafogo, por los playoffs de la Copa Sudamericana. El DT Rodolfo de Paoli supo además en las últimas horas que no contará más con dos jugadores: Juan Cruz Esquivel, que vuelve a Talleres; y Bran Nievas, cedido a préstamo a Chaco For Ever. A ello se le suma las bajas de Julio Salvá (desgarro en el aductor); Cristián González (desgarro isquiotibial); Nazareno Solis (edema isquiotibial); Facundo Cobos (esguince de rodilla), Matías Ruíz Díaz (desgarro en el soleo); Enzo Díaz (desgarro en el isquiotibial) y Sebastián Malimberni (desgarro en el recto).