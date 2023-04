Por la 13° fecha de la Primera Nacional, Patronato tendrá un difícil desafío en Floresta en su búsqueda de la victoria. A partir de las 21.40 visitará a All Boys , con el arbitraje de Fabricio Llobet en el estadio Islas Malvinas. El juez principal contará con la colaboración de Mariano Viale y Diego Novelli como asistentes y Sergio Testa como cuarto árbitro. El cotejo será transmitido por TyC Sports.

Además del flojo andar en el torneo, la excursión a Paraguay por la Copa Libertadores terminó con una nueva derrota por 1-0 ante Olimpia. Pese a que no es el objetivo principal, la realidad es que no pareció un duelo imposible de ganar para el conjunto Rojinegro y la sensación de no haberlo hecho sumó al mal presente en el campeonato.

Este será el primero de tres partidos que tendrá el Patrón esta semana. Esto se debe a que el miércoles 26 recuperará la fecha adeudada ante Almirante Brown a partir de las 18 en el estadio Grella y por la fecha 14 volverá a jugar en Paraná ante Nueva Chicago.

Respecto al partido de Copa Libertadores, el Patrón presentaría al menos cuatro variantes y una modificación en el esquema táctico. Del 5-3-2 del partido ante Olimpia pasaría a jugar con un 4-4-2. Quienes dejarían el equipo son Joel Ghirardello, Juan Barinaga, Ignacio Russo y Alexander Sosa.

Sus lugares serían ocupados por Jorge Valdez Chamorro, Damián Arce, Juan Esquivel y Enzo Díaz, respectivamente. De todas maneras, hay dudas respecto a la presencia de Russo o Díaz, la única planteada en la previa.

De cumplirse lo previsto en cuanto a las modificaciones, la formación iría con: Julio Salvá; Matías Ruiz Díaz, Cristian González, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Fabio Vázquez, Nicolás Domingo, Jorge Valdez Chamorro; Damián Arce, Juan Esquivel y Enzo Díaz.

En frente estará un rival de un presente no mucho mejor que el del Patrón. All Boys marcha 14° con 13 puntos y aún no quedó libre en el campeonato. En su última presentación empató ante Gimnasia de Mendoza por 0-0 como visitante y con un futbolista menos, por lo que llega envalentonado a este partido.

Con la formación a confirmar y la obvia ausencia de Facundo Butti por expulsión en el duelo anterior, la convocatoria del Albo cuenta con los siguientes futbolistas: Thomas Amilivia, Enzo Avaro, Francisco Gatti, Miqueas González, Tomás Granitto, Marco Iacobellis, Joaquín Ibañez, Damián Lizio, Alessandro López, Mauro Luque, Lisandro Mitre, Alexis Melo, Agustín Morales, Matías Muñoz, Saúl Nelle, Franco Pardo, Gabriel Pusula, Alejo Rodríguez, Santiago Rodríguez y Juan Zárate.

Destaca la presencia del paranaense Mitre, arquero que tuvo un paso previo por Dock Sud, equipo con el que enfrentó a Patronato en la Copa Argentina.

Fuente: Análisis Digital