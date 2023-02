Patronato vende entradas para el debut en Primera Nacional B

Primera Nacional: Patronato vende las entradas para el debut

Prioridades

Por cuestiones de capacidad, se le venderán en primer lugar a las y los socios del Club.

Cada uno deberá concurrir a la boletería, de manera obligatoria, con su carnet actualizado y contar con la última cuota paga (enero 2023).

La última cuota paga no es necesario presentarla de forma física ya que desde atención al Socio se constatará en el sistema Boletería VIP

Días y horarios de venta

Jueves 2/2 y Viernes 3/2: de 10 a 19 horas

Sábado 4/2: desde las 10 hasta las 16 horas

Valores

En cuanto a los valores de las entradas, son los siguientes:

Tribunas de calle Ruperto Pérez y Salvador Maciá: General Socio: $ 2300 / Dama Socia y Jubilado Socio: $ 1200 / Menor Socio $ 600

Plateas: Cada socio abona una entrada general + un extra de $500

image.png

No socios

En caso de quedar remanente de localidades, el sábado se habilitará la venta de localidades para los no socios, también en el horario de 10 a 16 horas en la Sede del club.

Los valores serían: General No Socio: $ 2900 / Dama No Socia y Jubilado No Socio: $ 1500 / Menor No Socio: $900 / Extra Platea: $1000

Discapacidad

Debido a la capacidad del estadio, se reducen los cupos al 50%. Para este partido, van a ingresar los socios con discapacidad que cuenten con cuota al día y cuyas iniciales de los apellidos comiencen de la A hasta la L.

Este primer grupo tendrá tiempo de modificar el acompañante hasta el jueves 2/2.

El día del partido ingresarán en el acceso de Ruperto Pérez y Maciá con el DNI.