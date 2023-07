Patronato tiene fecha y rival para la Copa Argentina

Copa Argentina - 16avos de final

Miércoles 19 de julio

Defensa y Justicia vs. Centro Español

Racing vs. San Martín de Tucumán

Jueves 20 de julio

San Martín de San Juan vs. Vélez

Villa Mitre vs. Godoy Cruz

Barracas Central vs. Boca

River vs. Talleres de Córdoba

Martes 25 de julio

All Boys vs. Estudiantes

Patronato vs. Argentinos Juniors

Miércoles 26 de julio

Excursionistas vs. Almagro

San Lorenzo vs. Platense

Miércoles 2 de agosto

Chaco For Ever vs. Rosario Central

Colón vs. Lanús

Jueves 3 de agosto

Belgrano vs. Claypole

Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

Miércoles 9 de agosto

Instituto vs. Huracán

Martes 15 de agosto

Independiente vs. Central Córdoba de Santiago del Estero