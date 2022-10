Patronato: Sava habló sobre su futuro en el club

" Lo hablé con los dirigentes y les dije que hasta que no terminara todo lo que estamos jugando, que son cosas muy importantes, no iba a tomar ninguna decisión ", afirmó el "Colo" Sava, quien se fue aplaudido y ovacionada por los hinchas de Patronato este domingo en el estadio Grella.

Según manifestó, para tomar una decisión evaluará "qué pasa con el tema de los descensos, cómo sigue todo, cómo terminamos la Copa Argentina que queremos ganarla, y a partir de ahí analizaré qué es lo mejor para nosotros, para el club y para todos".

El técnico terminó en la 10° posición de la Liga Profesional y alcanzó la mejor temporada de Patronato en los siete años en Primera, a pesar de que no le dieron los puntos para sostener la permanencia. Por esta performance, es reconocido por el hincha y el socio por su trabajo, lo que además despertó el interés de otros clubes.

Al respecto, Sava ratificó además que hubo instituciones que ya ofrecieron contratarlo, pero por ahora les cerró la puerta. "Me han llamado de algunos clubes pero les he dicho a todos que no, que no quería hablar con ninguno hasta que no termine el torneo y después analizaré bien teniendo en cuenta por supuesto que me encantaría quedarme acá".

Finalmente, manifestó: "Hay que evaluar un montón de cosas de todo lo que pueda pasar. Como no sé lo que puede pasar, que pueden pasar muchas cosas lindas, todavía la verdad no he pensado qué voy a hacer y esperemos que sea el domingo".