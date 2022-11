Patronato no viaja a Abu Dhabi: la respuesta de Lenzi

El Club Atlético Patronato no jugará la Supercopa Argentina 2023 contra Boca en Abu Dhabi . Por decisión de la AFA y el acuerdo con Abu Dhabi Sports Council, la idea es armar allí otro torneo y dejar el partido del Rojinegro en el país .

Fútbol Boca vs Patronato no se juega en Abu Dhabi: dónde será

Tras conocerse esta noticia, Oscar Lenzi, presidente de Patronato, opinó: "Sinceramente para mí es muchísimo mejor que se juegue acá porque vamos a disputar la segunda copa y va a ser con gente nuestra". Aseguró que sería difícil para el hincha poder viajar.

En ese sentido, se explayó: "Cuando me enteré de esta noticia ayer a la noche, no sentí alivio pero me pareció muchísimo mejor porque se la vamos a dar a ese pueblo que va a tener acceso a otra copa. Allá íbamos a jugar en un estadio vacío".

En la misma línea, consideró que no era un atractivo para el club hacer un esfuerzo de esta envergadura. "El hecho de viajar a Abu Dhabi, ir y venir a jugar una copa, a mí no me seduce", manifestó este martes, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

Oscar Lenzi, presidente de Patronato: nota en Ahora Litoral tras la Copa Argentina

¿Qué se jugará en Abu Dhabi?

Los dirigentes están analizando qué partido llevar, qué nuevo trofeo implementan y qué equipos serían. Hay opciones que se manejan de puertas para adentro, aunque lo terminarán de dirimir una vez terminada la temporada, tras el Trofeo de Campeones que se jugará el domingo en San Luis.

Una opción que se maneja es que se enfrenten los dos mejores de la tabla anual: Boca y Racing. Sí se sabe que el encuentro en Medio Oriente sea posiblemente el 21 de enero y abrirá la temporada oficial del fútbol argentino. Habrá que ver qué copa se pone en disputa.

Por lo pronto, este miércoles jugarán Tigre y Racing en cancha de Huracán (a las 15) por un boleto a la final de Trofeo de Campeones 2022 con Boca, el domingo en San Luis.

