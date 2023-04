Patronato hizo un partido casi perfecto, pero terminó cayendo ante Atlético Nacional

En el Cementerio de los Elefantes de Santa Fe -cancha de Colón- donde Patronato debe obligadamente hacer de local porque la Conmebol no habilitó su estadio, el conjunto entrerriano fue mucho más que su rival en la primera parte. No sólo convirtió el primero, sino que dos minutos después pudo haberse puesto 2 a 0, si no fuera porque Levati anotó en posición adelantada. Si bien luego de haber establecido la ventaja se mostró más defensivo, el elenco de la capital cortó los circuitos de juego del equipo colombiano, que se mostró durante los primeros 45 minutos carente de ideas y llegadas.