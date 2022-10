Patronato, campeón de la Copa Argentina: la palabra de los jugadores

El volante Nicolás Castro, por su parte, señaló: "Salimos campeones, más no podemos pedir". El jugador de 32 años recalcó el cambio entre el primer y segundo semestre de Patronato para pelear por la permanencia y obtener un título: "En el primero nos costó un poco, pero en el segundo nos propusimos sacar al club adelante y mantener la categoría. No se dio, pero de la mano venía esta copa". Además, se mostró incrédulo luego de eliminar a River y a Boca, y colgarse una medalla.

Jonás Acevedo, en tanto, destacó: "Facu (Sava) nos hizo creer en nosotros". El volante del Patrón hizo énfasis en la mano del entrenador, "el responsable de todo esto". "Nos hizo creer en nosotros y salimos buscar cualquier partido, sea quien sea el rival, de igual a igual desde el comienzo", señaló el surgido en San Lorenzo.

Justo Giani dijo ante los micrófonos del canal deportivo que "no es normal lo que estamos viviendo". El ex Newell's afirmó estar viviendo una "locura", y afirmó que las claves de este Patronato fueron la "idea clara y los huevos gigante". Por último, declaró: "La verdad es que no es normal lo que estamos viviendo, nunca jamás me imaginé esto. No entiendo nada".

Finalmente, Jorge Valdez Chamorro, reconoció que "no teníamos en mente" salir campeones. El futbolista nacido futbolísticamente en Lanús reconoció que el título no estaba en los planes del Patrón. "No hay palabras para describirlo, se fue dando partido a partido", remarcó. Y, en cuanto al gol que les dio el título, añadió: "Hoy nos acompañó un poquito la suerte. A veces la necesitás para salir campeón".