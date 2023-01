Nueva polémica con Enzo Fernández en Benfica en el medio de su negociación para irse al Chelsea

Los medios portugueses ya habían adelantado que el mediocampista no iba a ser citado en el duelo ante Portimonense correspondiente a la 15ª fecha de la Liga portuguesa y aseguraron que era para “evitar un posible mal recibimiento por parte de la hinchada”. Pero fue el propio entrenador quien confirmó el motivo de la ausencia del ex River Plate: fue castigado por ausentarse a dos prácticas.

“Enzo ahora tiene la foja limpia. Como dije ayer, está claro que lo que hizo no estuvo bien. Por eso no estuvo hoy en el equipo. Me alegra decir que a partir de mañana lo veré entrenar nuevamente. Es nuestro jugador, contamos con él y lo necesitamos para ser campeones. Estamos felices de tenerlo como nuestro jugador. Y ahora podemos volver a centrarnos en el fútbol”, señaló el DT Roger Schmidt en la conferencia de prensa posterior al triunfo 1-0 que le permitió al Benfica estirar la diferencia en la cima del campeonato.

El futbolista de 21 años jugó el 30 de diciembre en la derrota ante Sporting Braga y decidió viajar inmediatamente a Argentina para pasar las fiestas de fin de año con su familia, ignorando la advertencia de la directiva. Se ausentó a dos entrenamientos del plantel y desde la institución habían avisado que sería castigado por eso.

Si bien el diario portugués Récord también insiste con que el “castigo ha llegado a su fin”, hubo otro detalle en el duelo que tampoco pasó inadvertido: el club homenajeó a Nicolás Otamendi por la coronación con la selección argentina en Qatar, pero no lo hizo con Enzo. ¿No fue invitado o el futbolista no asistió?

El diario A Bola aseguró que el jugador argentino sí estuvo en el Estádio da Luz. Cabe destacar que tras alzar la Copa en Qatar, Enzo había disputado un encuentro con Benfica previo al conflicto que se desató por sus faltas a las prácticas. Pero ese juego ante el Sporting Braga que terminó con una derrota 3-0 se desarrolló en el Estadio Municipal de Braga, por lo que el ex River todavía no pudo ser recibido por su afición desde que fue una de las estrellas del último Mundial.

El propio defensor de 34 años habló sobre ese tema con Benfica TV. “Enzo no pudo estar, pero también tendrá su homenaje porque también es parte de lo que logramos como equipo. Este homenaje en nuestro estadio, con nuestra afición, lo recordaré por mucho tiempo, toda mi vida. Gané un título muy importante en mi carrera y obviamente ellos son parte de este título”, sentenció.

Uno de los experimentados de la selección argentina expuso su medalla de campeón ante la gente y recibió una estruendosa ovación de los fans. También sus compañeros le hicieron un pasillo para homenajearlo.

Mientras las negociaciones para emigrar al Chelsea por una cifra impactante se apagan día a día y las tensiones entre clubes comienzan a disiparse, todos los ojos se trasladarán a los próximos dos juegos del equipo. El martes 10 visitarán al Varzim (equipo que está en zona de descenso de la segunda división) por la Copa de Portugal, aunque habrá que ver si el DT decide poner suplentes como habitualmente hacen algunos equipos en estas instancias.

Más allá de que Enzo vuelva o no a jugar ante el conjunto del ascenso, su regreso al Estádio da Luz debería darse el próximo domingo 15 en una nueva jornada del torneo portugués: Benfica disputará el derby de la capital ante Sporting Lisboa.

