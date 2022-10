"No murió, lo mataron", dijo el entrerriano Eric Ramírez

"No fueron incidentes, fue represión. No murió, lo mataron" , fue el mensaje que compartió el futbolista oriundo de Concordia. El entrerriano fue titular en el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca de este jueves, del que apenas se disputaron 9 minutos.

La desesperación del entrerriano Leo Morales

Leonardo Morales fue el otro entrerriano que estaba dentro del campo de juego cuando se suspendió el partido. El futbolista de Villa Urquiza fue uno de los que tomó contacto con la prensa para contar cómo vivieron los hechos de violencia.

Leo Morales

"De golpe empezó a venir el gas pimienta, la gente empezó a correr y no entendíamos nada. Hasta que el humo llegó y fue una desesperación total", arrancó su relato Morales, ya una hora después de que el partido ante Boca quedara suspendido oficialmente. Y luego compartió el momento dramático que le tocó vivir con su pequeño hijo.

"Tengo un nene de dos años y seis meses y no podía respirar. Cuando lo llevé al vestuario me quebré... Porque verlo tan mal me dolió, y me imagino lo que vivió la gente que la pasó mal también", contó el marcador central entrerriano, visiblemente preocupado por lo que le tocó pasar en medio de un escenario terrible.

Cuándo se juega Gimnasia y Esgrima La Plata vs Boca

Momentos después de los incidentes y tras la confirmación del fallecimiento de César "Lolo" Regueiro, el responsable de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte -Aprevide-, Eduardo Aparicio, descartó la posibilidad de que el partido se jugara este viernes.

Si bien por el momento no hay confirmación oficial, el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca podría reanudarse el miércoles 19 de octubre, en otro estadio y sin la presencia del público. Cabe aclarar que la posibilidad de que se juege a puertas cerradas generó malestar en la dirigencia del "Lobo".

No obstante, es la fecha estipulada debido a que el calendario de partidos, tanto por la Liga Profesional de Fútbol como de la Copa Argentina -en la que Boca deberá enfrentar a Patronato por semifinales-, es muy ajustado tanto para el "Lobo" como para el "Xeneize".

Quién era el hincha del Lobo que murió en los incidentes en La Plata

La muerte de un hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata terminó de enlutar la noche en la que el encuentro frente a Boca Juniors debió ser suspendido por los graves incidentes que se produjeron en uno de los ingresos al estadio entre un grupo de personas y la policía bonaerense.

César Lolo Regeuiro Hincha de Gimnasia Muerto.jpg

César “Lolo” Regueiro había concurrido al estadio Juan Carmelo Zerillo junto a su hijo a alentar al equipo de Néstor Gorosito en un encuentro clave en la lucha por el torneo de la Liga Profesional. Todo se desvirtuó cuando el encuentro debió suspenderse por la invasión de gases lacrimógenos en el campo de juego, que llevó al árbitro Hernán Mastrángelo a interrumpir las acciones del juego, cuando sólo iban 9 minutos de partido.

Con los jugadores ya en los vestuarios y decenas de personas en el campo de juego que habían abandonado las tribunas intentando escapar de los gases, finalmente se confirmó la suspensión. Allí la ente empezó a abandonar el estadio. En ese interín, a las 21.15 según el reporte policial, César Regueiro sufrió una descompensación. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde pese a los intentos de reanimarlo falleció.

A través de su perfil en la red social Facebook, su hijo confirmó la lamentable noticia. “Fuimos a alentar al Lobo y se me fue el gordo... quiero avisar que acaba de fallecer mi papá César Regueiro”, expresó.

Minutos antes había hecho lo propio el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien enfatizó que la muerte se produjo como consecuencia de una afección cardíaca que no estaba ligada a los disturbios.

Rápidamente las condolencias y los mensajes de apoyo a su familia inundaron las redes sociales. “Muy querido ex jugador de Villa San Carlos y la Liga Amateur de La Plata”, lo describió en Twitter el periodista Nicolás Nardini, quien calificó en esa misma publicación al operativo como “demencial”. Según el recuerdo de sus allegados, también participó como jugador de las inferiores del conjunto platense e incluso, años después, dirigió equipos juveniles.

El intendente de La Plata, Julio Garro, en tanto, subrayó que era Regueiro era trabajador de la municipalidad, al enviar condolencias a sus familiares y amigos.

En su perfil en redes sociales, “Lolo” Regueiro se describía como oriundo de Tolosa, provincia de Buenos Aires, viviendo actualmente en La Plata. Tenía 56 años, estaba casado y tenía cuatro hijos.

Su muerte se enmarca en una jornada trágica en La Plata, que comenzó cuando un grupo de hinchas, según los primeros reportes del operativo policial, habría intentado ingresar en un estadio que se encontraba colmado. Entre ellos habría incluso gente que contaba con su entrada para el ingreso, aunque el propio ministro de seguridad Sergio Berni habló de una “sobreventa” para el partido, que generaba expectativas por la lucha por el torneo de primera división, que tiene precisamente a Gimnasia de La Plata y Boca como protagonistas.