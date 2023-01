Nicolás Domingo: "El objetivo de este año es el ascenso"

Nicolás Domingo se convirtió esta semana en nuevo jugador de Patronato. El mediocampista de 37 años desembarcó el martes en Paraná y se suma al equipo que dirigirá Water Otta, y que este año debe afrontar Primera Nacional (ex B Nacional), Copa Argentina (que el rojinegro ganó en su última edición) y por primera vez, nada y nada menos, la Copa Libertadores de América.

En un mano a mano exclusivo con AHORA Litoral, el mediocampista dijo que “Patronato tiene grandes objetivos. Ha tenido buenas campañas en los últimos años, y lo coronó con la Copa Argentina, más allá de que después le tocó descender”.

“El objetivo principal es volver este año a Primera División (la Liga Profesional de Fútbol), que es donde Patronato merece estar”, dijo sin medias tintas el refuerzo de Patronato.

La decisión de llegar a Patronato

En la entrevista recordó que tiene “37 años, cumplo 38 en abril. Ya estoy casi en el final de mi carrera, y la disfruto mucho. En 2021 jugué 31 partidos y por cuestiones de decisiones del entrenador no tuve continuidad después. Se me terminaba el contrato, por eso decidimos no seguir en Banfield. Analizando que iba a hacer, apareció la posibilidad de Patronato, hablamos con los dirigentes, hablé con Walter (Otta), y decidimos venir para acá, y aceptar este desafìo”.

“En este momento de mi vida personal pesan varias cosas, además de la futbolística. La familiar, analizar con mi mujer qué cosa hacer, cambiar la vida, porque siempre me ha tocado jugar en Buenos Aires, es la primera vez que me toca salir al interior del país”, señala Domingo.

El jugador nacido en Totoras, provincia de en Santa Fe, a unos 180 kilómetros de Paraná, afirma que ahora tiene “la cabeza puesta acá. Desde el martes que estoy entrenando, conociendo a los compañeros. conociendo la ciudad, aclimatándome, tratando de estar a disposición para el 24, para que Walter tenga una variante más para decidir, para afrontar la Copa Argentina”. Ese día Patronato arranca la copa ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Con los dientes apretados

Para Domingo, en la ex B Nacional, hoy Primera Nacional, “Patronato es candidato al ascenso junto a San Martín de Tucumán, Quilmes y Ferro, por historia. Es una categoría muy pareja, donde creo que todos le van a querer ganar a Patronato, que viene de ser campeón en la Copa Argentina, y tiene que afrontar la Libertadores además. Un desafìo que no es el principal, pero una vez que empiece a rodar la pelota uno se entusiasma y la vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes, como se dice”.

Sobre esto, Nicolás Domingo agrega: “Yo creo que a la Copa Libertadores la tenemos que disfrutar, con los dientes apretados. De otra manera no se puede afrontar este torneo porque vamos a tener que rivales muy complicados, de jerarquía, y donde uno se descuida, la puede pasar muy mal”.

Además vaticina que el equipo tendrá un gran desgaste por todos los compromisos a afrontar: “Va ser complicado seguramente porque quizás hay que jugar partidos en el exterior y a los días, en alguna ciudad del interior del país por la Primera Nacional. Seguramente el DT irá equilibrando cargas. En la B (Primera Nacional) va a haber un torneo muy duro. Somos 38 equipos y ascienden dos. Cada equipo con la ilusión de ascender. Entonces nos preparamos para un año largo, duro, y vamos a afrontarlo con la ilusión y responsabilidad que este club merece”.

“Mi compromiso es el 100% con esta institución, para mis compañeros, brindarme al máximo para que las cosas salgan de la mejor manera y espero que los resultados nos vayan acompañando”, concluye el mediocampista.