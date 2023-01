Newell's abre su Liga Profesional visitando a Platense

El debut de Newell’s en el campeonato estará signado por las ausencias a causa de distintas lesiones que le complicaron los planes al DT en los días previos al juego frente al Calamar. En ese listado están, por ejemplo, dos nombres que tenían muchas chances de ser titulares: los mediocampistas Cristian Ferreira y Marcos Portillo, ambos desgarrados.

De los cinco refuerzos que arribaron, están a disposición el arquero Lucas Hoyos, los defensores Guillermo Ortiz y Bruno Pittón, y el mediocampista Iván Gómez. Todos podrían ser de la partida, pese a que Heinze en la semana probó equipos “mezclados” y en la conferencia de prensa del viernes no confirmó el 11 inicial y definió que siempre mantendrá esa conducta.

El que no estará para jugar porque se está poniendo a punto desde lo físico es el delantero paraguayo Jorge Recalde. Tampoco actuará en esta primera fecha Leonel Vangioni, uno de los experimentados del plantel que se recupera de distintas lesiones y aún no está a pleno. La novedad entre los citados es el capitán Pablo Pérez, que no participó en ninguno de los amistosos de pretemporada pero fue convocado por el DT.

Fuente: Rosario3