Mundial Sub-20: Argentina se enfrenta a Guatemala

La Selección Argentina tendrá su segunda presentación este martes a las 18 en el Mundial Sub-20 frente a Guatemala. El entrenador Javier Mascherano optaría por no repetir el mismo equipo que derrotó a Uzbekistán 2-1 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Luego de un prospero estreno en la cita mundialista, el estratega de la Albiceleste decidió meter mano ene l once inicial. En primera instancia , y por cuestiones tácticas, Federico Redondo ingresaría en la mitad de la cancha ocupando el lugar de Mateo Tanlongo, mientras que todo parece indicar que Máximo Perrone seguiría ocupando el eje del campo.

Asimismo, la ausencia de peso ante los guatemaltecos sería el juvenil de Newell´s Brian Aguirre, quien concretó una destaca actuación en el debut del cambiando nacional, pero por el desgaste físico realizado Juan Carlos Gauto sería quien lo reemplazaría para compartir la delantera con Alejo Véliz (Central) y Matías Soulé (Juventus). No obstante, la presencia del atacante de la Lepra no está descartada, pero el entrenador nacional también cuenta con Luka Romero como alternativa si el futbolista de Huracán no es de la partida, al igual que el del conjunto rosarino.

Valentín Barco, figura en Boca, volverá a estar desde el arranque en el lateral izquierdo. Lo mismo hará el resto de la defensa, compuesta por Agustín Giay, Lautaro Di Lollo y Valentín Gómez. En la mitad de cancha, Valentín Carboni es una fija para Masche.

La formación de la Selección Argentina vs. Guatemala, por el Mundial Sub 20

Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Máximo Perrone, Federico Redondo, Valentín Carboni; Matías Soulé, Alejo Véliz y Juan Carlo Gauto o Brian Aguirre o Luka Romero. DT: Javier Mascherano.