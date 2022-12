Mundial Qatar 2022: periodista español sube la apuesta contra Argentina

Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial Qatar 2022, al vencer a Países Bajos por penales. La alegría no solo fue argentina, sino que en diferentes partes del mundo celebraron el pase de la albiceleste y por Lionel Messi en particular. Claro que no todos se pusieron contentos y en España un sector de la prensa se mostró en contra del equipo de Lionel Scaloni. A tal punto que el periodista Juanma Rodríguez rogó que Croacia le convierta cuatro goles este martes, pero ante las críticas recibidas redobló la apuesta y tiró: "Quiero que os mentan siete, no cuatro goles. Siete".