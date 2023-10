Mundial 2030: qué estadio de Argentina será sede de uno de los partidos

Además, según publicó TN, el Monumental cuenta con una historia icónica en los mundiales: fue sede del partido inaugural del mundial 1978 donde Italia venció 2-1 a Francia, y albergó a la final en la que Argentina le ganó 3-1 a Holanda en tiempo suplementario.

Mundial 2030: comienza en América y sigue en Europa y África

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol -Conmebol-, Alejandro Domínguez, confirmó este miércoles que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta decisión fue aprobada por FIFA, que llevaría el resto de la competencia a Europa y África, más precisamente, a los países de España, Portugal y Marruecos.

"Van a ser tres partidos inaugurales, comenzará en Uruguay y después la FIFA podrá dar más detalles sobre cómo será para Argentina y Uruguay. La decisión está tomada. La organización va a dar más detalles. Lo que peleamos nosotros fue ser sedes y lo logramos, pero la organización es de FIFA", indicó Domínguez en conferencia de prensa este miércoles.

"Vamos a anunciar un hecho histórico que se acaba de aprobar en el Consejo de la FIFA. Quiero felicitar a los presentes miembros del Consejo de la CONMEBOL y de la FIFA por el excelente trabajo hecho y por esta ardua gestión que se vino haciendo, que no comenzó con nosotros. Además, un Mundial de 100 años no debía ni podía no estar a la altura de las circunstancia", agregó.

Cabe destacar que, además de Domínguez, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-, también informó que el primer partido del Mundial 2030 será en la Argentina. Ambos dieron a conocer la novedad a través de las redes sociales y revolucionaron el mundo deportivo. "¡Nos unimos a esta celebración mundialista!", indicó Tapia.

Por su parte, desde la cuenta oficial de AFA, agregaron más precisiones y dijeron que la Argentina "jugará de local el primer partido de la fase de grupos del Mundial 2030, en su casa y con su gente".