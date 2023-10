Mundial 2030: comienza en América y sigue en Europa y África

"Vamos a anunciar un hecho histórico que se acaba de aprobar en el Consejo de la FIFA. Quiero felicitar a los presentes miembros del Consejo de la CONMEBOL y de la FIFA por el excelente trabajo hecho y por esta ardua gestión que se vino haciendo, que no comenzó con nosotros. Además, un Mundial de 100 años no debía ni podía no estar a la altura de las circunstancia", agregó.

Cabe destacar que, además de Domínguez, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-, también informó que el primer partido del Mundial 2030 será en la Argentina. Ambos dieron a conocer la novedad a través de las redes sociales y revolucionaron el mundo deportivo. "¡Nos unimos a esta celebración mundialista!", indicó Tapia.

Por su parte, desde la cuenta oficial de AFA, agregaron más precisiones y dijeron que la Argentina "jugará de local el primer partido de la fase de grupos del Mundial 2030, en su casa y con su gente".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagdws%2Fstatus%2F1709567529973162465%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1709567529973162465%7Ctwgr%5E47bab0284cd8e977818c56497d86ab2522207495%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fahora.com.ar%2Fdeportes%2Fel-mundial-2030-se-jugara-argentina-uruguay-y-paraguay-n5354474&partner=&hide_thread=false Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftapiachiqui%2Fstatus%2F1709569835967946868%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1709569835967946868%7Ctwgr%5E47bab0284cd8e977818c56497d86ab2522207495%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fahora.com.ar%2Fdeportes%2Fel-mundial-2030-se-jugara-argentina-uruguay-y-paraguay-n5354474&partner=&hide_thread=false #MundialCentenario



Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de @Argentina en el 2030



¡Nos unimos a esta celebración mundialista! https://t.co/OePayiRzNI — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 4, 2023