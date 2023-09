"Movete, River, movete": qué dijo Martín Demichelis de la hinchada

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1705029628669088095&partner=&hide_thread=false MOVETE RIVER, MOVETE El canto que cae de los hinchas de River en el Monumental. El Millonario iguala sin goles ante Atlético Tucumán#LPFxTNTSports pic.twitter.com/awyNzZtOZE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 22, 2023

Qué dijo Martín Demichelis de la hinchada de River

"No siento que tengamos menos intensidad, la gente tiene derecho a cantar lo que quiera y si la gente canta nos sentimos muy fuertes. Me parece que no es una letra que ofende, al contrario, la gente quiere ganar y nosotros también", afirmó Martín Demichelis.

En ese sentido, agregó: "La gente canta y lo hace siempre, colma el estadio, es un apoyo y no es casual esa hegemonía que logramos en haber ganado 18 de 19 partidos que jugamos acá y seguramente intimide también a los rivales. No me molesta para nada y al contrario, me hace sentir que el grupo se pone muy fuerte".