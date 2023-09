Martín Demichelis: "Fue uno de nuestros peores partidos"

"El de hoy fue un River totalmente desconocido. Seguramente fue uno de nuestros peores partidos, sino el peor, desde que nos tocó asumir. Me voy preocupado, obviamente, pero intentaremos encontrar soluciones . Seguramente hay un combo el cual, como primer responsable, tendré que investigar y dar con la tecla para que River vuelva a ser el River que vimos en gran parte de estos últimos meses. Me preocupa e investigaré por dónde podemos solucionarlo lo antes posible", expresó, muy consternado, el DT del Millonario tras el partido.

Una de las apuestas de Demichelis para el encuentro fue la inclusión de Facundo Colidio y Pablo Solari desde el arranque, dos jugadores que suelen ingresar como suplentes y que, pese a la oportunidad, no estuvieron a la altura de lo esperado ante Vélez.

Al respecto, Demichelis fue claro: "Siempre cuando se pierde el mejor jugador parece estar afuera. Veníamos de un grandísimo segundo tiempo (contra Barracas) con dos jugadores como Colidio y Solari. En la semana se entrenaron fenomenal, son dos chicos desequilibrantes pero hoy no tuvieron una gran noche, como el resto del equipo. Más allá de que tengo un grandísimo plantel y un gran banco de suplentes, la solución no puede llegar siempre desde el banco. A mí me preocupa el funcionamiento del equipo, que hoy no se vio", publicó TyC Sports.