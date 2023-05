Marcelo Bielsa fue presentado en la Selección de Uruguay

Judiciales Sebastián Villa no iría a la cárcel: qué pena pidió Fiscalía

Será la tercera etapa de Bielsa en un seleccionado, tras su paso por la Argentina (1998-2004) y Chile (2007-2011). Con Uruguay debutará el 14 de junio en un partido de local ante Nicaragua. El siguiente encuentro será ante Cuba, el 20 de junio.

“Todos elegiríamos ganar y evitar la vanidad del éxito. Y si nos toca perder, revisaremos lo hecho. Todos los seres humanos pasamos por ese proceso, algunos desarrollamos tareas más públicas y que por ser públicas equivocadamente se toman como referenciales, pero a cualquier anónimo que le haga la pregunta le va a decir lo que digo yo. Cuando las cosas van mal, el que no se resigna, batalla. Cuando las cosas van bien, el que es consciente evita el ego porque sabe que prologa en el éxito un próximo fracaso”, dijo Bielsa.

En relación al futuro de Suárez, Cavani, Muslera, expresó: "No he hablado con los referentes aún. Creo que corresponde establecer un diálogo, escucharse y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo, en un sentido o en el otro. No tengo una decisión previa establecida", contó el rosarino.

Por otro lado, Bielsa se refirió a la posibilidad que va a tener Uruguay para pelear el Mundial de igual a igual contra cualquier selección. "Uruguay puede fantasear con pelear el Mundial y tiene con qué", sostuvo.

En tanto, sobre el Maestro Tavarez, expresó: “Usted lo conoce más que yo. Si establece diferencias seguramente lo hará pensando en cosas que yo no tengo tan claras. Siempre he tenido respeto por su procedimiento y también por lo que construyó estructuralmente en el fútbol uruguayo y luego la estructura traducida en resultados. Sí, lo admiro. La palabra admiración habría que usarla menos porque suena siempre a exagerada, aunque en este caso corresponde. Tengo mucho respeto por la forma en que él ha elegido interpretar la profesión de entrenador”.