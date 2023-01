Mala noticia para Boca en plena pretemporada

Si bien hasta el momento no hay demasiadas precisiones de la gravedad que conlleva, aun siendo optimistas en Brandsen 805 saben que es complicado que el defensor de 28 años pueda estar en plenas condiciones para afrontar la Supercopa con Racing , en Abu Dahbi, el 20 de enero.

Y esto, evidentemente, le presenta una complicación mayúscula a Ibarra en cuanto al armado del equipo. Aunque todavía restan poco más de dos semanas para el encuentro, la realidad es que a día de hoy el Negro tiene una defensa diezmada para encarar la final contra los de Fernando Gago. Sin refuerzos en ese sector, con la salida de Zambrano y las lesiones de Rojo y Figal, el panorama no es alentador en Boca. ¿Qué opciones le quedan?

Las opciones de Ibarra en la zaga central de Boca tras la lesión de Figal

Considerando que Figal está mas afuera que adentro de la Supercopa, para conformar la dupla de centrales en dicho encuentro (o incluso en los dos amistosos previos que se le vienen al Xeneize: Independiente y Everton) asoman tres posibles nombres que son los únicos marcadores con los que cuenta el plantel: Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda y Nicolás Valentini. Renzo Giampaoli (regresó de su préstamo en el Rosenborg de Noruega) podría ser una alternativa más, pero todos los caminos conducen a que será cedido nuevamente.

Asimismo, hilando más fino, otra posibilidad con la que podría contar Ibarra -y que ya fue utilizado allí- es Agustín Sández. El futbolista de 21 años se ha asentado en la Primera como la principal alternativa de Frank Fabra en el lateral izquierdo, pero también supo jugar de segundo marcador central y, en caso de necesitarlo, el DT podría recurrir a él.

Un defensor central, el puesto que busca reforzar Boca

Si la búsqueda de un defensor central ya era una prioridad para el Consejo de Fútbol y Hugo Ibarra, teniendo en cuenta que el capitán Marcos Rojo se perderá la primera parte del 2023 producto de su lesión en la rodilla, con la salida reciente de Carlos Zambrano esto se transformó prácticamente en una necesidad para Boca.

Aunque por el momento no hay negociaciones avanzadas por ningún jugador en particular, en el radar aparecen dos nombres que desde hace tiempo suenan como posibilidad: el principal apuntado es Lucas Merolla, de Huracán, pero las tratativas parecen complejas en términos económicos por las pretensiones del Globo; otro zaguero que interesa es Nazareno Colombo, de Defensa y Justicia, aunque todavía no se iniciaron gestiones.

El sorpresivo adiós del peruano cambió el panorama en la zaga xeneize. Sin Rojo, no abundan las alternativas en el fondo de Boca e Ibarra tiene en claro que para pelear con todo en los primeros meses del año deberán sumar a un zaguero en este mercado de pases. Así, las cosas, se espera que en los próximos días haya novedades en esta materia en Brandsen 805.

Fuente: TyC Sports