¿Lucas Alario vuelve a River? Qué dijo el futbolista

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el delantero expresó su agradecimiento por el cariño de los hinchas y su respeto, pero aclaró que su presente futbolístico se encuentra en otro lugar y que no se puede predecir qué sucederá en el futuro.

"Les agradezco siempre el cariño que me muestran y por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro”, afirmó el futbolista.

La declaración de Lucas Alario pone fin a las especulaciones sobre su posible retorno al club que lo vio brillar, dejando claro que su compromiso actual se encuentra en su equipo en Alemania. Mientras tanto, el delantero insta a la cordura y al respeto, recordando que él es quien toma sus propias decisiones.