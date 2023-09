Los Pumas vencieron a Chile y ya piensan en Japón

Los Pumas jugaron un buen partido y golearon a Chile en Nantes por 59-5 en el marco de la cuarta fecha del Mundial de Rugby Francia 2023 con una buena actuación de Nicolás Sánchez , que en su cap N° 100 con el equipo nacional anotó un try , un penal y seis conversiones . Ahora, el equipo dirigido por Michael Cheika se medirá ante Japón en la fecha final de la fase de grupos de la Copa del Mundo buscando obtener un lugar en los cuartos de final.

El encuentro arrancó algo trabajo y bastante peleado por el lado de los forwards, hasta que a los 10 minutos del primer tiempo Nicolás Sánchez armó una linda jugada individual con doble finta incluida para irse derechito a un try que él mismo luego terminó convirtiendo.

Con el tanteador a favor Los Pumas comenzaron a jugar cada vez más sueltos y en una ráfaga de ocho minutos llegaron dos tries por la vía del line y del maul: primero facturó Juan Martín González y luego Agustín Creevy, que en su partido N° 103 con la camiseta albiceleste se dio el gusto de anotar por primera vez un try en una Copa del Mundo.

En la primer etapa el tucumano Nicolás Sánchez también acertó un penal y el equipo nacional se fue al descanso 24-0 frente a un Chile que intentaba jugar con fiereza con sus forwards pero que no podía lastimar en ataque a Los Pumas.

En el complemento los jugadores argentinos no se relajaron y fueron por más: a los siete minutos de esa etapa Martín Bogado, que jugó su primer partido en el Mundial, armó una buena jugada a puro amague por el centro y terminó conquistando un muy lindo try.

Luego llegó una combinación con el sello de Los Pumas 7: el medioscrum Lautaro Bazán Vélez lo vio bien y habilitó al wing Rodrigo Isgró, quien a pura destreza y manchando con potencia los embates rivales corrió para zambullirse debajo de la hache chilena y anotar un muy lindo try.

Ya sobre el final llegó un nuevo try de Juan Martín González, otro de Ignacio Ruiz y Santiago Carreras, que reemplazó a Nicolás Sánchez, también anotó una linda conquista para bajarle la persiana a un partido en el que Los Pumas demostraron su superioridad frente a un equipo inferior como lo es el chileno.

Los Pumas (59): 1- Joel Sclavi, 2- Agustín Creevy, 3- Eduardo Bello, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Juan Imhoff, 12- Jerónimo de la Fuente (cap), 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgro, 15- Martín Bogado.

Cambios: 7´ Francisco Gómez Kodela por Eduardo Bello y Lautaro Bazán Vélez por Tomás Cubelli, 11´ Matías Alemanno por Marcos Kremer, 15´ Ignacio Ruiz por Agustín Creevy, 22´ Mayco Vivas por Joel Sclavi y Joaquín Oviedo por Guido Petti

Entrenador: Michael Cheika

Chile (5): 1- Javier Carrasco Albornoz, 2- Augusto Böhme, 3- Matías Dittus, 4- Santiago Pedrero, 5- Javier Eissmann, 6- Martín Sigren (cap), 7- Clemente Saavedra, 8- Raimundo Martínez, 9- Marcelo Torrealba, 10- Rodrigo Fernández Grossetete, 11- José Ignacio Larenas, 12- Matías Garafulic, 13- Domingo Saavedra, 14- Santiago Videla, 15- Iñaki Ayarza.

Cambios: ST, 7´ Salvador Lues por Javier Carrasco, 16´ Tomas Dussaillant por Augusto Böhme, 25´ Francisco Urroz por Iñaki Ayarza,

Entrenador: Pablo Lemoine

Puntos del primer tiempo: 10´, 17´ y 24', tries de Nicolás Sánchez, Juan Martín González y Agustín Creevy convertidos por Nicolás Sánchez (ARG), 13´ penal de Nicolás Sánchez (ARG).

Resultado parcial: Los Pumas 24-0 Chile

Puntos del segundo tiempo: 7´, 24´ y 30´ tries de Martín Bogado, Rodrigo Isgró y Juan Martín González convertidos por Nicolás Sánchez (ARG), 33´ try de Tomás Dussaillante (CHI), 33´y 39´ tries de Ignacio Ruiz y Santiago Carreras convertidos por Santiago Carreras (ARG)

Amonestado: PT, 24´ Rodrigo Isgró (ARG)