Los Pumas perdieron 41 a 12 ante Nueva Zelanda en Mendoza

Los Pumas perdieron 41 a 12 ante Nueva Zelanda, en el estreno de ambos en el Rugby Championship 2023 . Los dirigidos por Michael Cheika , en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, no pudieron en el puntapié inicial a una temporada que tiene como objetivo principal el Mundial de Francia.

El comienzo del encuentro, los All Blacks fueron arrasadores ante el Seleccionado argentino que no pudo conseguir ningún try durante la primera parte del partido y los dirigidos por Ian Foster se fueron al descanso con un 31 a 0.