Lluvias torrenciales: así quedó la cancha de Patronato

Las copiosas lluvias registradas este miércoles en Paraná y alrededores produjeron no sólo problemas en diversos barrios de la capital. En Patronato, el agua hizo estragos: no sólo la cancha quedó prácticamente inundada, sino que además otras instalaciones del club fueron seriamente perjudicadas .

No fue la única mala noticia que recibió el Negro: la Conmebol no aprobó la revisión realizada por expertos en el estadio y no podrá jugar como local la primera fecha de la Copa Libertadores. Como consecuencia, poco después la entidad dio a conocer que usará el estadio de Colón de Santa Fe.