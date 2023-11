Lisandro Martínez respaldó al Dibu: "Me gustó su actitud, siempre dando el ejemplo"

“Soy de los que respeto y la verdad que me encantó la actitud del Dibu, siempre dando el ejemplo. Me pone contento por el ejemplo del Dibu más que lo de las otras personas”, aseguró Martínez en defensa del marplatense que logró consagrarse como el mejor del mundo tanto para la reconocida revista France Football como para FIFA a principios de este año cuando se quedó con The Best también por su gran Mundial de Qatar 2022 como actuación con Aston Villa en la Premier League.

El defensor del Manchester United también dejó sus sensaciones sobre Lionel Messi luego de que el capitán de la selección argentina se quedara con el octavo Balón de Oro en su ilustre carrera, dejando también una felicitación al Dibu Martínez como también a Julián Álvarez y Lautaro Martínez que dijeron presente en la ceremonia. “Para mí, es un orgullo. A Leo... miralo ahí, no hay palabras para describirlo lo grande que es. Si bien ganó su octavo Balón de Oro, es un jugador que para mí es el mejor de la historia”.

Y cerró: “Tenerlo como compañero es increíble. Por sobre todo la clase de persona que es Leo, la verdad que se merece ganar todo. Ya absolutamente ganó todo así que se lo merece todo. Lo mismo para el Dibu, para Julián y para Lautaro que estuvieron ahí también; es fruto del trabajo que vienen haciendo. La verdad que se lo recontra merecen y estoy muy feliz por ellos”, concluyó.