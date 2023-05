Lisandro Martínez, elogiado por Garnacho: "Es como mi padre"

"Nadie en la vida imaginaría que a los 18 años ganaría un trofeo con Manchester United. Pude ayudar al equipo a lograrlo y ser parte de ello, y esto me motiva a querer ganar más cosas. Soy muy ambicioso y no me conformo con haber ganado un solo trofeo . Esta temporada nos queda uno por delante y vamos a pelearlo. También tenemos que entrar en la Champions. La ambición y el deseo que tengo por ganar me motivan mucho más”, expresó en diálogo con el sitio oficial.

"Desde el primer día que entré al vestuario que me han tratado como uno más. Soy el más joven del grupo y Lisandro Martínez es como mi padre porque cuando me tiene que regañar, me regaña, y cuando hago las cosas bien, me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo. Bruno (Fernandes) también es bastante cercano. Me ayuda en todo lo que puede. También soy muy amigo de (David) De Gea. Al final, los dos hablamos la misma lengua. Es un jugador muy cercano a mí, así que nos llevamos muy bien. Me ayudan bastante", explicó.

Fuente: TyC Sports