¿Lionel Scaloni se va? Las causas de una posible renuncia

El triunfo de la Selección Argentina ante Brasil en el Maracaná , que significó la primera derrota de la Verdeamarelha como local por Eliminatorias, pasó en parte a un segundo plano tras el inesperado cierre de conferencia de prensa de Lionel Scaloni , quien explicó que no está seguro de continuar al frente del campeón del mundo.

El DT bajó su mensaje sobre sobre el cierre de la rueda y sin haberle manifestado algo previamente a los jugadores, quienes se enteraron de ese bombazo por los medios. " Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el Cuerpo Técnico y necesito pensar . Necesito pensar mucho que voy a hacer. No es un adiós ni mucha cosa pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posible y que esté bien", manifestó el entrenador, ganador de tres títulos al frente de la Albiceleste.

Las palabras de Scaloni fueron un baldazo de agua fría para los jugadores, quienes mostraron su sorpresa ante las cámaras a la salida del estadio. También impactó entre los dirigentes, aunque en AFA confían en que podrán convencerlo para que siga en su cargo. Se especula con que el propio Claudio Tapia viajará en los próximos días a Europa para hablar con él cuando baje un poco la espuma. La situación debe resolverse pronto porque en la primera semana de diciembre todas las selecciones deben acudir con su DT al sorteo de la Copa América de 2024.

Los motivos que llevaron a Scaloni a este puntos son múltiples y muy variados. La renovación de su contrato, el cuál se extendió hasta fines del Mundial de 2026, no fue sencilla y generó desgaste. Incluso antes de Qatar 2022 no llegaron con los números acordados y se especuló con una posible salida del DT, algo que finalmente no ocurrió.

Los motivos que ponen en jaque la continuidad de Lionel Scaloni

El técnico habló de desgaste y es real, en la relación con los dirigentes, por distintas cuestiones. Comenzó con lo mencionado de la renovación contractual y luego siguieron por aspectos de la logística del día a día y hasta por la programación de partidos amistosos con rivales que para el DT no aportaban demasiado. Además, algún retraso en el pago de premios, también se sumó al acumulación de malestares.

Lo cierto es que este escenario nadie lo esperaba. Aún con el recambio que se viene por una cuestión generacional y que no será sencillo de resolver. Ángel Di María ya avisó que dejará la Selección tras la Copa América. Lionel Messi cumplirá 37 años en junio y siempre que se refirió al tema fue poco optimista con la posibilidad de jugar otro Mundial. Y Nicolás Otamendi, autor del gol del triunfo de ayer y otra pieza clave, también estaría quemando sus últimos cartuchos con la Selección.

Sin embargo, sorprendieron las formas y el momento, porque semejante cimbronazo podría llegar recién después de la Copa América, pero nadie lo imaginaba ahora.

La del Maracaná fue una noche especial, que quedará marcada en la historia. No solo por el triunfo y las dudas que sembró el entrenador. También por el escándalo previo por la brutal represión de la policía militar de Río de Janeiro contra hinchas de la Selección, que derivó en que el plantel, encabezado por Messi, abandonara por media hora el campo de juego. Esa reacción, sin pasar por el cuerpo técnico, también llamó la atención, pero no sería el detonante de todo el fuego que vino después.

Fuente: TyC Sports