Lionel Scaloni se emocionó al ver al abuelo de Paraná

El abuelo de Paraná, llamado Carlos Bejar, se volvió viral tras la fotografía que le tomaron en la calle . El hombre decidió ver la semifinal del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Croacia sentado frente a una vidriera céntrica . Lo cierto es que el hecho no pasó desapercibido y llegó hasta Qatar: el propio Lionel Scaloni se emocionó al verlo.

Sobre este hecho puntual, que motivó a la empresa a regalarle un Smart TV de 55 pulgadas, Scaloni afirmó: "Son cosas que emocionan y no estamos exentos de eso. Somos seres humanos y alguna vez estuvimos de ese lado; es más, creo que estamos de ese lado".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCmRTwvtt_89%2F%3Figshid%3DNzg3NjI1NGI%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABACFZCzvrDZBTgJ5AReIaU7WNVhFhIZAgP42H9tXZBtitj530dcE0P0SNdZCdRuurcUSaesZC6fokRf23rVQ5m3cALILfA68ADO24U6DqVbDlL6cLhwEqL5xzVC8ZCZCD4zxzbznaVmGlyNAZBN4pVj4WGaVlGXnJA71f3QFX6jRcn4CXHfGXUXcYZD View this post on Instagram A post shared by 9 Digital (@9digitalok)

La historia de Carlos

Carlos Bejar tiene 83 años, nació en la localidad de Mansilla, es comerciante. Tiene una mercería que se llama La Preferida y se volvió viral por mirar el partido de Argentina contra Croacia por el Mundial Qatar 2022 frente a la vidriera de una casa de electrodomésticos de la capital entrerriana ubicada en el cruce de las calles Pellegrini y Perú.

No es la primera vez que alienta a la Selección desde ahí, ya estuvo cuando se jugó contra Países Bajos, pero aquella vez, sin el sillón.

"Lo que menos pensé es que iba a tener tanta repercusión", cuenta Carlos en diálogo con AHORA en su local de calle Perú al 100.

El hombre dijo que eligió ese lugar porque queda a 40 metros de su casa, y también "porque tiene una pantalla super grande, tiene una ventaja, es como estar en la cancha".

"Es el sillón de mi mamá, y me trajo suerte", reconoció Carlos, cuya foto recorrió todo el país.

Cuando AHORA le consultó si había visto algún partido del Mundial Qatar 2022 acompañado por alguien, dijo que muchos de sus amigos "ya se fueron". "Tengo gente conocida claro, para mirar el partido en la casa de alguno si quisiera, pero lo disfruto solito", admitió.

Recordó que al encuentro frente a Croacia quería verlo solo porque “me gusta analizar el partido. Lo fui a ver a la confitería, pero era un desapiole: los chicos, las madres, el mozo que se me paraba adelante”. Se fue a la vía pública “tranquilito y cuando me senté no había nadie".

La pregunta final fue ¿y el domingo dónde va a mirar el partido por el título? "Lo miro ahí el domingo, ¡si me trajo suerte y a todos los argentinos! Solo espero que todos me acompañen aunque sea con la mente", concluyó Carlos.

Tras la enorme difusión de lo sucedido, recibió de regalo un Smart TV de 55 pulgadas. No obstante, ratificó que el domingo repetirá la cábala y verá la final frente a Francia nuevamente en el televisor que está en la vidriera de la cadena de venta de productos electrónicos.