Lionel Scaloni: "No va a haber cambio de esquema"

Lionel Scaloni , director técnico de la Selección Argentina, habló este lunes en conferencia de prensa previa al choque ante Arabia Saudita del martes a las 7 por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Aseguró que tiene el equipo confirmado pero no lo informó , habló del presente de Lionel Messi, se refirió a la dolorosa decisión de tener que desafectar a Joaquín Correa y Nicolás González y contó las diferencias y similitudes con Ángel Correa y Thiago Almada, sus reemplazantes.

"El equipo está decidido, se los dije a ellos hoy. Es un poco lo que venían diciendo ustedes (la prensa). Ya lo saben todos. No va a cambiar de ahí, no va a haber cambio de esquema tampoco. Lo verán mañana pero no sale de lo que venían diciendo estos días", declaró Lionel Scaloni en coferencia de prensa. De esta manera, sin grandes sorpresas, los once serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.