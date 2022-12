Lionel Scaloni: "No somos candidatos ni favoritos"

A Lionel Scaloni le preguntaron si la Selección Argentina tiene chapa de candidato en el Mundial de Qatar 2022 , pero el entrenador decidió bajar las pulsaciones en la conferencia de prensa tras la victoria ante Polonia por 2-0 que lo depositó en los octavos de final como primero del Grupo C.

"Hicimos un buen partido y hay que seguir. No somos candidatos ni favoritos, seguimos siendo los mismos . Somos un equipo difícil y vamos a dar pelea. Es totalmente errado pensar que vamos a ser campeones por ganar hoy", declaró Scaloni.

Y agregó: "Estamos satisfechos, no era fácil el contexto. Había que jugar y ganar contra un equipo que le valían dos resultados. Eso hizo el partido muy difícil y creo que lo interpretamos de una manera correcta. Los jugadores hicieron un partido muy bueno y completo".

Consultado por Australia, el próximo rival de Argentina en Qatar, Scaloni explicó: "En el Mundial son todos difíciles. A nosotros nos ganó Arabia Saudita y nadie lo esperaba. Está equivocado el que piensa que Australia será fácil porque no demostró serlo. Hay que valorar al rival, pero jugando como hoy lo vamos a complicar y al final el resultado puede ser el que esperamos".

"Hoy estamos contentos, pero no efusivos porque me parece totalmente una locura jugar en dos días y poco cuando somos primeros de grupo. Nosotros podríamos haber tenido más descanso. No están dadas las condiciones para que así sea, pero es para los dos igual", remarcó.