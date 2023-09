Lionel Scaloni: "Lo pasado fue lindo, pero toca seguir"

Eliminatorias Sudamericanas Selección Argentina vs Ecuador: el 11 que imagina Scaloni

Lionel Scaloni, sobre el equipo de Argentina ante Ecuador

"El equipo lo tengo definido, no va a cambiar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Cambiamos poco porque no me dan motivos para cambiarlo. Siempre podemos tener una sorpresa sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo, con un entrenador que lo hace jugar bien y hay algunos recaudos que hay que tomar. En base a eso, el equipo puede cambiar mañana pero van a ser casi siempre los mismos", expresó Scaloni sobre el 11 de este jueves.

El probable 11 que formaría Lionel Scaloni