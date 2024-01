Lionel Scaloni habló sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina: "Será duro no verlo"

Lionel Scaloni confirmó su continuidad al frente de la Selección Argentina y se refirió al futuro de Messi , quien todavía no definió hasta cuándo seguirá siendo el capitán del equipo campeón del mundo.

Scaloni reflexionó sobre el futuro del mejor jugador del mundo: “Creo que seguirá sobre todo porque es feliz en el campo de juego”.

Por último, en diálogo con Sky Sport de Italia, el entrenador agregó: “Para él será aún más difícil, pero para todos será duro no volver a verlo en el campo”.

Lo que era una insinuación, ahora se convirtió en realidad. Lionel Scaloni confirmó este miércoles que continuará al frente de la Selección Argentina, por lo menos hasta la Copa América de Estados Unidos 2024, después de sus sorpresivas declaraciones tras el histórico triunfo ante Brasil en el Maracaná.

Toda la expectativa se había generado por "culpa" del propio Scaloni, quien luego del mencionado encuentro con Brasil salió a poner en duda su continuidad advirtiendo "de la nada" que debía "repensar el futuro" y qué camino iba a tomar en este 2024, "porque la vara está arriba de todo y así es difícil seguir ganando siempre".

Qué dijo Lionel Scaloni

"Al final ver a tu gente, tus amigos y el país en general tan felices en un momento difícil como país fue espectacular. Pero ahora tenemos que continuar, disfrutamos esta alegría pero continuamos", declaró Scaloni en una entrevista con Sky Sports.

Y agregó: "Se habló mucho pero siempre dije la verdad. Hubo momentos para pensar y saber qué hacer. Esto no fue una despedida ni nada. Estaba pensando cómo continúa la Selección. El momento también de dar espacio a los jóvenes y esto para nosotros es importante. Ha sido un momento de reflexión".

El DT campeón del mundo pasó de "parar la pelota" y "pensar mucho" a protagonizar un cónclave con Claudio Tapia y diagramar la logística para los próximos amistosos y defender el título en la Copa América 2024.

Consultado sobre el futuro de Lionel Messi después de la Copa América, ya con 37 años recién cumplidos, el entrenador acotó: "Continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más, sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo porque entonces después es difícil, será aún más difícil para él".