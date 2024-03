Lionel Scaloni continúa, pero sin plazos: "Sigo y punto"

Qué dijo Lionel Scaloni

"Lo más importante era reforzar, lo que queríamos de ellos, lo que buscábamos. La importancia de seguir compitiendo y sentirlos a ellos, me hizo estar más fuerte y convencido. Después, algunas cuestiones mías que tuve que arreglar con mi familia y la gente que me rodea, para saber que hay que seguir igual. Esta profesión y este lugar no te permite estar al 90%, entonces sentía que lo tenía que decir y hablarlo con la gente que quiero y me ha llevado hasta ahí: jugadores, directivos, cuerpo técnico, familia. Y así fue", dijo Scaloni.