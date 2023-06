Lionel Scaloni anunció que 3 jugadores se bajan de la gira

Amistoso Argentina vs Australia: Lionel Scaloni confirmó el equipo

"Lo creemos justo. Es una decisión mía, no me lo pidieron ellos. Es justo que descansen, que se vayan con su familia. Lo merecen más que ninguno. Lógicamente todos quisieran irse a sus casas, pero ninguno me lo planteó de los demás, así que quiere decir que están bien acá. Eso está bueno", aseguró.