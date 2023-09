Lionel Messi se reunió con Tapia en la previa del debut

Eliminatorias Sudamericanas Argentina vs Ecuador: hora, formaciones y cómo ver en vivo

En la misma no solo resaltó la sonrisa de los tres, sino también la bandera albiceleste, el mate y la bombilla con el escudo de AFA, el termo con la imagen de los festejos en Qatar 2022 y, brillante, la copa del mundo sobre la mesa.

Tapia y el futuro de Lionel Messi: "Lo veo jugando el Mundial 2026"

"Siempre va por más. Nunca te deja. Siempre te va sorprendiendo, va por más. Uno se lo imagina. ¿Cómo no me lo voy a imaginar? Me gustaría que esté. Con las condiciones que tiene, tranquilamente puede jugar el Mundial del 2026", expresó en una charla en el evento Sports Summit Leaders.

En ese sentido, lo comparó con Luka Modric (símbolo del Real Madrid y la selección de Croacia) y Andrés Iniesta (excompañero de la Pulga en Barcelona): "Lo hace Modric para su equipo, la función la hizo Iniesta en Barcelona. Depende de él, de sus ganas, de que sienta lo que sienta. Lo veo jugando el Mundial, jugando en la posición que quiera jugar. Realmente lo puede hacer. Va a depender de lo que él quiera. Sueño con eso también".