Lionel Messi se enojó con un periodista: "Mentís..."

La Pulga se reintegró este mismo martes a Inter Miami luego de llevarse todos los flashes en la ceremonia que organizó la prestigiosa revista France Football en el Théâtre du Châtelet de París.

Al rosarino lo recibieron en el predio de Florida formando un pasillo con serpentinas y carteles con el número 8.

Messi fue consultado en la ceremonia del Balón de Oro sobre la chance de tener un partido homenaje y despedirse de los hinchas de Barcelona en el Camp Nou en un futuro. "No sé, obviamente me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui. No está bueno, con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que me dio el club y todo lo que di yo", recordó el astro rosarino, quien se fue de la institución en 2021, en plena pandemia de Covid-19.

"Me merezco poder despedirme de esa gente que tantas alegrías y tristezas hemos compartido en mi carrera. Barcelona es mi casa. Amo al club, a la gente de Barcelona. Si se da, encantado de poder estar", sentenció el capitán de la Selección Argentina en conferencia de prensa.