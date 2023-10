Lionel Messi lesionado: anticipan cuándo volvería a jugar

US Open

US Open ¿Lionel Messi se pierde la final? Qué dijo Gerardo Martino

"Veremos si no corre ningún tipo de riesgo en el entrenamiento y evaluaremos si es conveniente que viaje o no. Debería empezar a trabajar con el equipo hoy, quizás haga la primera parte con el grupo y después tendrá un trabajo acorde a lo que necesita ", explicó Martino en la rueda de prensa previa a la última práctica antes del viaje a Chicago.

Y agregó: "Diría un mes si supiera que es un mes. El otro día decían que estaba fuera de la liga por toda la temporada. ¿Y? ustedes no corren ningún riesgo. Yo cometo un error gravísimo si digo algo en forma apresurada, por eso evito los tiempos exactos. Los diría si los tuviera, pero no los tengo”.

Consultado específicamente sobre la lesión del 10 y si eso influirá en la próxima fecha FIFA, el Tata comentó: "Es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. Es en el posterior. Si está bien en el club, lo va a estar en la Selección Argentina. Ese compromiso está fuera de discusión. Y era algo que nosotros reconocíamos de antemano".

"No soy una persona de tirar a los jugadores a la cancha por una necesidad futbolística o de resultados. Necesitamos tener a todos sanos y entendemos que hablamos de jugadores muy importantes, pero alguien que no está en condiciones no va a dar mejor respuesta que uno que está sano", remarcó.

Unos minutos después, Messi -arrastra una dolencia en el isquiotibial de la pierna derecha de la que se resintió el pasado 21 de septiembre en el duelo ante Toronto FC-salió al campo de entrenamiento de la franquicia de David Beckham, pero estuvo a un costado del plantel.

Inter Miami visitará mañana a Chicago Fire desde las 21.30 y se espera por el regreso de la Pulga luego de tres partidos ausente, en los que su equipo obtuvo dos empates y una derrota.

Su equipo sueña con meterse en zona de Repechaje a los Playoffs de la MLS al ostentar 33 puntos, cuatro menos que DC United y cinco que New York FC, últimos en acceder a este lugar de privilegio.