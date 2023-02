Lionel Messi habló del Mundial 2026: qué dijo

Sobre aquella imborrable final, el capitán argentino destacó que "hicimos un partido bárbaro", y dejó una peculiar revelación sobre la inmortal atajada de Emiliano Martínez ante Kuolo Mani: "La jugada del Dibu fue tan rápido todo que, en ese momento, no lo viví como realmente fue. Enseguida hubo una contra nuestra. Sufrí más viendo los videos que en ese momento. Una jugada tan rápida".

"Estaba escrito, era el final de una película con final feliz. Estaba seguro que dios me iba a regalar un Mundial. No sé por qué pero lo sentía muy fuerte. El momento que eligió fue el mejor. Si tuviese que elegir el momento, no hubiese elegido otro. Que llegue casi al final es una locura. Si hubiese pasado antes, hubiese estado buenísimo también, obviamente... Pero termino mi carrera con eso", manifestó sobre la conquista en tierras qataríes, para luego hablar sobre el Mundial 2026: "Yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene".