Lionel Messi: "Estoy disfrutando de esta nueva etapa"

"Estoy feliz, disfrutando de esta nueva etapa y la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza", expresó Messi en conferencia de prensa. "Estamos en el lugar donde queremos estar. Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no me quería ir de Barcelona y se hizo difícil, pero es todo lo contrario a lo que me está pasando ahora gracias a Dios", completó.

Sobre la chance de ganar un nuevo Balón de Oro

"Durante mi carrera lo dije muchas veces. El Balón de Oro es un premio importante, el más lindo a nivel individual, pero nunca le di importancia. Lo más importante siempre fueron los premios colectivos. Tuve la suerte de conseguirlo todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era en lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento. La verdad que no lo pienso. Si llega, bien, y si no, no pasa nada. Ahora tengo nuevos objetivos con este club", finalizó la Pulga.