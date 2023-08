Lesión en la Copa Libertadores: el durísimo diagnóstico de Sánchez

Alejandro Roncoroni , secretario general de Argentinos Juniors y médico de profesión, habló en DSports Radio y dio detalles de la lesión de Sánchez: "En 23 años cómo médico nunca vi una lesión así, Villani (doctor de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están lo meniscos" , explicó, y además aclaró que no hubo compromiso vascular ni fractura.

"Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses", agregó el dirigente del Bicho. Además, aseguró que se necesitarán dos etapas quirúrgicas para lograr su evolución. Por otro lado, Roncoroni destacó la entereza de Luciano, ya que una vez le inmovilizaron la zona se dedicó a calmar a su novia y a todos los que lo rodeaban en ese momento de desesperación explicando que ya no le dolía.

También elogió a Marcelo, quien desafortunadamente quedó envuelto en la lesión de Sánchez: "No me surge ni me sale hacerlo cargo. Me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. Se retiró solo del estadio incluso antes de terminar el partido".

Video: la tremenda lesión de Sánchez

Marcelo fue expulsado en el partido entre Argentinos Juniors y Fluminense por los octavos de la Copa Libertadores. La tarjeta roja se dio luego de que protagonizara una jugada en la que lesionó de gravedad a Luciano Sánchez. El lateral brasileño, estrella de Real Madrid, se mostró profundamente conmovido tras observar la dureza de la lesión.

La jugada pareciera fortuita y las imágenes no reflejarían una intencionalidad por parte del brasileño. No obstante, la pierna de Sánchez recibe un duro pisotón que le provoca una grave lesión. El futbolista herido tuvo que abandonar el campo de juego.

"Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!", escribió Marcelo en sus redes sociales.